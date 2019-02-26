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В Нидерландах задержали груз с российской водкой для Ким Чен Ына (видео)

19:32, 26 февраля 2019
Мир
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Нашли водку на китайском грузовом судне / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Нашли водку на китайском грузовом судне. В контейнере было 90 тысяч небольших бутылок алкоголя с русскоязычными этикетками. Нидерландские таможенники заподозрили, что водку хотят привезти в Северную Корею в обход санкций ООН, поэтому алкогольный груз конфисковали.

Согласно накладным и наложенным на КНДР ограничениям, в страну запрещено импортировать, в частности, предметы роскоши. Их Ким Чен Ыну приходится нелегально завозить из Китая. По некоторым данным, с момента прихода к власти он потратил на это 4 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, Ким Чен Ын прибыл на саммит во Вьетнам на бронированном поезде. До Ханоя, где уже завтра должна состояться встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, северокорейский лидер отправился на бронированном авто.

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Теги: #Россия#Нидерланды#КНДР#водка#контрабанда#Ким Чен Ын