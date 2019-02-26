Die Welt: Ким Чен Ын на бронепоезде играет в Сталина

Северокорейский диктатор, очевидно, пытается подражать советскому кумиру, который тоже на встречу с президентом США ехал на поезде.

От северокорейской столицы Пхеньяна до вьетнамского Ханоя примерно 2700 километров. По большому счету, эту дистанцию можно преодолеть за три часа на современном самолете.

Однако, диктатор КНДР Ким Чен Ын выбрал поезд, чтобы поехать на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в столице Вьетнама завтра. Таким образом, протяженность его пути почти удваивается. Ким Чен Ыну нужно преодолеть более 4 тысяч километров, на что он потратил три дня, пишет Die Welt.

Можно только гадать, зачем диктатор Северной Кореи делает это. Хотя даже его отец совершил несколько официальных поездок в Китай и Россию на поезде. Но это не простой железнодорожный транспорт, а бронепоезд, способный выдержать мощную бомбардировку. В придачу к абсолютной безопасности важную роль в том, что Ким Чен Ын выбрал именно такое средство передвижения, мог сыграть исторический фактор. Ведь диктатор СССР Иосиф Сталин, чей режим династия Кимов в многих аспектах копирует, обычно выбирал бронепоезд для дальних путешествий.

Читайте такжеким Чен Ын прибыл на саммит во Вьетнам на бронированном поезде (фото, видео)

С начала своей политической карьеры Сталин был рьяным сторонником железной дороги. После большевистского переворота, когда Владимир Ленин отправил грузинского соратника в Царицын на Волге для подавления вражеских сил, он избрал бронепоезд для поездки. Издание пишет, что такие поезда-монстры часто использовали в Первой мировой войне. Они оказались эффективным оружием в боях на Востоке. Прибыв в Царицын, Сталин распорядился, чтобы все «враги коммунизма» были расстреляны. Впоследствии город переименовали в Сталинград.

Став обладателем Кремля, Сталин использовал бронепоезд для поездок на свою дачу, расположенную на побережье Черного моря. И дело не только в том, что большое пространство внутри железного монстра можно было как-то шикарно обустроить. Диктатор также мог прихватить с собой большое количество охранников и высококачественной пищи.

Как-то Сталину все же пришлось сесть на самолет. В ноябре 1943 года он приехал поездом в Баку. Оттуда он хотел отправиться в Тегеран, где его ожидали переговоры о разделе Европы с президентом США Франклином Рузвельтом и британским премьером Уинстоном Черчиллем. Но эту поездку можно было осуществить только самолетом. На еще две крупные конференции после Второй мировой войны: в Ялте и Потсдаме – Сталин снова поехал на бронепоезде. Но охраны на борту оказалось не достаточно для диктатора. Перед встречей лидеров в феврале 1945 году в Крым были переброшены 620 агентов НКВД и 160 боевых самолетов. В радиусе 20 километров была проведена «очистка от подозрительных элементов». В результате 74 тысяч людей обыскали, а свыше 800 – арестовали.

Читайте такжеAmerican Interest: Политика в Кремле превратилась в черную комедию

Поездка в Потсдам в июле 1945 года была для Сталина особой. Если Черчилль и президент США Гарри Трумэн прилетели в город вовремя на личных самолетах, Сталин опоздал. На следующий день он сказал Трумэну, что хотел прилететь, но врачи ему запретили. Поэтому якобы пришлось ехать бронепоездом, а по дороге провести переговоры с представителями китайских союзников.

Это была ложь. Все три самолета, предназначенные для диктатора СССР, были готовы и летали в Германию на протяжении Потсдамской конференции. Сталин сел на поезд, чтобы проехать все 1923 километра от Кремля до немецкого города. И это был жест его триумфа. Для этого были приняты такие меры безопасности, которые не снились любому официальному визиту президента США или саммиту G7. Вдоль всего пути от польско-белорусской границы до Потсдама было переложено железнодорожное полотно с европейской узкоколейки на широкую советскую колею. Бронепоезд Сталина состоял из трех вагонов с залами и восьми спальных вагонов, оснащенных даже пуленепробиваемым стеклом. Четыре вагона были взяты из состава, которым когда-то ездил российский царь.

Но это еще не все. Для защиты Сталина 19 тысяч солдат НКВД растянулись вдоль всего пути. На советской территории они дежурили на каждом километре группами по шесть человек, на польской – по 10 человек, а на немецкой – по 15. Это было якобы нужно, чтобы сделать невозможными саботаж на железной дороге.

Читайте такжеWashington Post: Эра новых Сталинов, Гитлеров и Муссолини вот-вот начнется

Также для охраны диктатора СССР и советской делегации в Потсдаме были переброшены семь полков НКВД и еще 900 охранников специальной подготовки. В общем из 2040 отобранных служащих в форме были сформированы три периметра охраны вокруг виллы Сталина. Улицу Кайзерштрасе, которая вела к месту проведения конференции во дворце Цецилиенхоф, перекрыли для Сталина. Поэтому Трумэну и Черчиллю пришлось объезжать.

Американский президент и британский премьер, конечно, привезли с собой личных поваров. Но они даже близко не могли сравниться с теми мероприятиями, которые устроил Сталин. В первые две недели июля НКВД привезли в Потсдам 20 холодильников с российскими продуктами, три фермы с тщательно отобранным скотом. Для советской делегации работали две пекарни, которые ежедневно выпекали 850 килограммов хлеба. Очевидно, Ким Чен Ын не может позволить себе такие капризы, как его советский кумир.