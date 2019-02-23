Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом на бронепоезде

Общая протяженность железнодорожного маршрута от столицы КНДР до Вьетнама составляет более 4,5 тыс. км.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна в Ханой, где 27–28 февраля у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

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«Около 17:00 по местному времени Ким Чен Ын отправился в Ханой на своем бронепоезде, - рассказал анонимный дипломатический источник ТАСС. - Ожидается, что весь путь до столицы Вьетнама лидер КНДР проделает по железной дороге транзитом через Китай».

Общая протяженность железнодорожного маршрута от столицы КНДР до Вьетнама составляет более 4,5 тыс. км. При средней скорости тяжелого бронепоезда менее 100 км/ч это путешествие может занять более двух суток. Встреча с Дональдом Трампом пройдет 27–28 февраля.