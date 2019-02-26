Британские лейбористы выдвинут Мэй свои требования относительно Brexit
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин 26 февраля выдвинет «альтернативные» требования правительства Терезы Мэй по выходу Соединенного королевства из Европейского союза.
Об этом говорится в заявлении, обнародованном партией, пишет Радио Свобода.
Среди требований лейбористов: постоянное и полное членство страны в таможенном союзе ЕС; тесная связь с единым рынком ЕС; участие в программах по охране окружающей среды, образования и промышленного регулирования; недвусмысленные соглашения с ЕС относительно мер безопасности.
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Если Мэй не согласится на эти условия, лейбористы присоединятся к сторонникам инициативы второго референдума о Brexit, заявили в партии.
В Брюсселе 26 февраля состоится очередной раунд переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза. Во встрече примут участие британский министр по делам Brexit Стивен Баркли и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.
Великобритания должна выйти из ЕС до 29 марта. Относительно этого высказались на референдуме 2016 года с преимуществом менее чем в четыре процентов сторонники выхода Великобритании из Евросоюза.
Ранее согласованную Лондоном и Брюсселем соглашение не поддерживает британский парламент. Очередное голосование по этому вопросу состоится до 12 марта, пообещала Мэй.
В свою очередь ЕС отказывались возвращаться к переговорам или изменять соглашение.