Британские лейбористы выдвинут Мэй свои требования относительно Brexit

Если Мэй не согласится на эти условия, лейбористы присоединятся к сторонникам инициативы второго референдума о Brexit, заявили в партии.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин 26 февраля выдвинет «альтернативные» требования правительства Терезы Мэй по выходу Соединенного королевства из Европейского союза.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном партией, пишет Радио Свобода.

Среди требований лейбористов: постоянное и полное членство страны в таможенном союзе ЕС; тесная связь с единым рынком ЕС; участие в программах по охране окружающей среды, образования и промышленного регулирования; недвусмысленные соглашения с ЕС относительно мер безопасности.

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Если Мэй не согласится на эти условия, лейбористы присоединятся к сторонникам инициативы второго референдума о Brexit, заявили в партии.

В Брюсселе 26 февраля состоится очередной раунд переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза. Во встрече примут участие британский министр по делам Brexit Стивен Баркли и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

Великобритания должна выйти из ЕС до 29 марта. Относительно этого высказались на референдуме 2016 года с преимуществом менее чем в четыре процентов сторонники выхода Великобритании из Евросоюза.

Ранее согласованную Лондоном и Брюсселем соглашение не поддерживает британский парламент. Очередное голосование по этому вопросу состоится до 12 марта, пообещала Мэй.

В свою очередь ЕС отказывались возвращаться к переговорам или изменять соглашение.