В Венесуэле журналистов американского канала задержали после интервью с Мадуро

Журналистов освободили после официального требования Госдепа.

В Венесуэле группа журналистов испаноязычного американского канала Univision, которая брала интервью у Николаса Мадуро, была задержана в президентском дворце в Каракасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Шестерых человек продержали более двух часов во дворце после того, как Мадуро заявил, что ему не нравятся вопросы, которые они задают, а оборудование, которое использовала группа Univision во главе с репортером Хорхе Рамосом, было конфисковано.

Репортер рассказал, что Мадуро прекратил интервью после того, как он показал ему видео, на котором венесуэльские дети едят из мусоровоза.

Позже группу проинформировали, что они будут депортированы.

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Журналисты были освобождены после официального требования Государственного департамента США, которое озвучила заместитель госсекретаря по вопросам международных отношений в западном полушарии Кимберли Брейер.

В ответ на протест, направленный телеканалом, министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что раньше правительство страны приветствовало журналистов в президентском дворце, но теперь "не поддерживает дешевые шоу".

Напомним, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала президента Николаса Мадуро допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы, чтобы не допустить еще большего кризиса.