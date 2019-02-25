«Я исчезаю в своих ролях»: Райан Рейнольдс рассказал, как "вживался в роль Пикачу" (видео)
Канадский актер Райан Рейнольдс рассказал, как вживался в роль покемона при подготовке к сьемке фильма «Детектив Пикачу».
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В шуточном видео, обнародованном на Youtube, Рейнольдс рассказал, что проделал большую актерскую работу и многим пожертвовал, чтобы воплотить образ на большом экране.
«Как многие из вас знают, я исчезаю в своих ролях», - подчеркнул он.
Актер, в частности рассказал, что ради роли практически бросил свою жену и детей, передвигался ползком и даже пытался сбросить вес, но ему помешали врачи. Это "подтвердила" и супруга Рейнольдса Блейк Лайвли, которая также появилась в видео.
Райан Рейнольдс известен как исполнитель роли антигероя Marvel по прозвищу Дэдпул. Он также регулярно шутит в соцсетях над своими ролями и отношениями с другими актерами.
Фильм "Детектив Пикачу", в котором Рейнольдс озвучил одного из главных героев, выйдет в прокат 16 мая 2019 года. Фильм является экранизацией игры Detective Pikachu.