NRC Handelsblad: ЕС пора избавиться от наивности после пяти лет войны в Украине

Страны Западной Европы начали понимать важность военной силы на фоне российской агрессии, но все еще не верят, что от украинского успеха может зависеть будущее их демократии.

Это был мрачный февраль 2014 года, когда два члена Европарламента вышли на сцену на Майдане Независимости в Киеве. Они смотрели на тысячи украинцев: молодых и старых. Месяцами на главной площади столицы они выступали за интеграцию с Евросоюзом, против удушающей хватки Москвы и коррупции в своей стране.

За день до выступления европейских парламентариев снайперы, вероятно по приказу экс-президента Виктора Януковича, устроили расправу на Майдане. Церкви были наполнены мертвыми и ранеными. Лидер европейских либералов Ги Вергофстадт и член нидерландского «Народной партии за свободу и демократию» (VVD) Ганс ван Баален приехали в Киев, чтобы поддержать украинцев.

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«Много людей благодарят ЕС, но мы не заслужили вашу благодарность», - сказал Вергофстадт со сцены.

«Это мы благодарим вас, потому что вы отстаиваете европейские ценности и европейские принципы. Мы не позволим вам упасть, мы будем продолжать поддерживать вас», - добавил Ван Баален.

Выполнила ли Европа обещание, которое она дала Украине? Чего добился ЕС после начала украинско-российской войны на нестабильном восточном фланге союза? Нидерландское издание NRC Handelsblad поговорило с европейскими политиками и дипломатами, которые побывали на Майдане во время украинской революции. И все они чрезвычайно критичны сегодня.

«ЕС до сих пор мало что предложил Украине. Все еще нет плана или стратегии», - говорят одни.

«Никто никогда не размышлял над этим», - говорят другие в штаб-квартирах ЕС в Брюсселе. Европейские чиновники попросили издание не называть их имена. Потому что вопрос Украины очень чувствительный.

Какая политика Европы в отношении Украины в 2019 году? Как иронично заметил бывший нидерландский посол в России Тони ван дер Тогт, «устойчивость» - это магическое слово.

«За ним стоит что-то вроде следующего: мы помогаем Украине, чтобы она могла лучше сопротивляться России. Но на самом деле никто наверняка не знает, что надо делать с ней», - пояснил он.

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На протяжении последних лет ЕС научился мыслить более геополитически под влиянием стран-участниц из Восточной Европы. Но у союза всегда не было желания делать военные или политические шаги под боком у России.

«Страны ЕС очень отличаются от США, которые действительно хотят присоединения таких стран в регионе к НАТО. Утверждение Москвы, что якобы ей пришлось аннексировать Крым, чтобы там не появились флаги альянса, это просто бред. Таких планов не было на повестке дня европейцев», - сказал Ван дер Тогт.

Он также добавил, что понимает поступок Ван Баалена и Вергофстадта, которые поехали в Киев поддерживать украинцев.

«Но плохая новость в том, что они подали сигнал о европейской поддержке в то время, когда все знали наверняка, что ее не будет», - пояснил бывший нидерландский дипломат.

Через пять лет после Революции Достоинства в Украине Ван Баален настаивает на правильности своего поступка на Майдане Незалежности.

«Я думал, что должен поехать туда. Специальные отряды милиции стреляли демонстрантов, как кроликов. Замысел заключался в том, что если на площади появятся западные политики, стрельба прекратится», - пояснил он.

Но депутат VVD также раскритиковал внешнюю политику Евросоюза, которую считает очень слабой.

«Эта политика на состоянии эмбриона. Каждая страна в ЕС имеет свою точку зрения и право вето для блокирования политических подходов. Так дальше нельзя», - считает Ван Баален.

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По его мнению, ЕС должен больше координировать свою работу с НАТО в военном поле. С ним согласен политический партнер его партии – премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. На прошлой неделе в Цюрихе он призвал к построению «менее наивной» Европы, которая бы стояла на собственных военных ногах. Европейские ценности, принципы и мораль – все это очень красиво. Но ЕС, по мнению Рютте, должны бояться другие игроки.

Издание отмечает, что через пять лет после начала войны России против Украины, Евросоюз, кажется, проснулся. Но Вашингтон требует большего: «Вы разберетесь наконец со своим восточным флангом или нет?». Это тот вопрос, с которым постоянно сталкивается команда верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини. В то время, как США добиваются увеличения военных позиций в Восточной Европе и странах Балтии, политическая стратегия в отношении региона и России остается нечеткой.

«Если говорить о восточном европейском фланге, то он никогда не вызывал восторга у Могерини. Нет воли заниматься регионом, инвестировать в него», - сказала изданию немецкий политик Ребекка Хармс.

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Литовский посол в ЕС Йовита Нелиупсиене сказала изданию, что хорошо знакома с усталостью Западной Европы от вопроса Украины. По ее словам, когда Восточная Европа призывает к более решительным действиям против Москвы, западная сторона называет это «истерией». Некоторые страны даже хотят отменить санкции и нормализовать отношения с Кремлем.

«Очевидно, западные европейцы до сих пор не осознали, насколько уязвимы их собственные демократии», - сказала литовский посол.