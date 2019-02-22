США оставят в Сирии 200 военных после вывода войск

Пока что неизвестно, в каком именно районе останутся военные и как долго они там будут находиться.

Соединенные Штаты Америки оставят в Сирии 200 американских военных после вывода своих войск.

Об этом заявила представительница Белого дома Сара Сандерс, передает Громадське со ссылкой на Reuters.

«На некоторое время в Сирии останется небольшая миротворческая группа из около 200 человек», — сказала Сандерс.

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О таком решении США объявили после разговора президента Дональда Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Белом Доме отметили, что оба лидера договорились продолжить координацию по созданию «потенциально безопасной зоны». Отметим, что в конце декабря 2018 года Турция и США договорились координировать выход американских войск из Сирии.

Пока что неизвестно, в каком именно районе останутся военные и как долго они там будут находиться.

19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп одобрил вывод всех американских сил из Сирии. Глава Белого дома заявил, что боевики «Исламского государства» уже побеждены.

Сенаторы США раскритиковали это решение — по их мнению, это угрожает безопасности США, а также придает смелости «Исламском государстве». Также президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление из-за решения президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии.

За два дня после объявления о выводе войск из Сирии телеканал CNN со ссылкой на военного чиновника сообщил, что президент США Дональд Трамп также приказал готовить вывод половины американских войск из Афганистана.

По данным CNN, в Сирии сейчас около 2600 военных США.