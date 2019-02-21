Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана

Исполнение обязанностей премьер-министра Казахстана возложено на Аскара Мамина.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 21 февраля подписал указ об отставке правительства страны.

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Текст документа уже опубликован на сайте президента Республики Казахстан. Согласно указу, исполнение обязанностей премьер-министра Казахстана возложено на Аскара Мамина.

Члены правительства будут исполнять свои обязанности до утверждения его нового состава.

В своем официальном заявлении Назарбаев указал, что «правительству совместно с Национальным банком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики».

«В этих условиях я, как Президент и Гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что Правительство должно уйти в отставку», - заключил он.

В 2016 году Нурсултан Назарбаев осуществил перестановки в правительстве, сняв с должности премьер-министра Карима Масимова.

Масимов был назначен на должность председателя Комитета национальной безопасности - самой могущественной спецслужбы страны, руководитель которой пользуется особым доверием президента.