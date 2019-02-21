В США пассажирский самолет случайно разогнался до сверхзвуковой скорости

Лайнер летел на 223 км/ч быстрее, чем звук.

Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic с пассажирами на борту случайно разогнался до скорости выше звуковой.

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Как передает ТСН со ссылкой на The Washington Post, самолет выполнял рейс Лос-Анджелес-Лондон. Он пролетал над Канзасом на высоте около 11 км, когда попал в сильный воздушный поток. Из-за него лайнер развил скорость 1285 км/час. При этом скорость звука на аналогичной высоте составляет всего 1062 км/час.

Пилот рейса Питер Джеймс написал в своем Twitter-аккаунте, что за 25 лет своей карьеры он ни разу не видел такого попутного ветра”.