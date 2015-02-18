Канада ввела новые санкции против России

Премьер-министр Канады Стивен Харпер опубликовал заявление, объявив экономические санкции и запреты на поездки по 37 российским и украинским частным лицам, а также экономические санкции в отношении 17 российских и украинских юридических лиц, сообщает ТСН.

Правительство Канады непреклонно и солидарно с народом Украины, ведь военная агрессия режима Путина стоила жизни более чем 5300 человек.

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"Позиция Канады остается ясной: мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не будем признавать незаконную оккупацию Россией в любой части страны. Канада вновь активизирует свою реакцию на ситуацию, объявив новые санкции против российских и украинских физических и юридических лиц. Эти меры приняты в ответ на серию эскалации актов агрессии, совершенных российскими боевиками в последние недели. Мы внимательно следим за выполнением соглашения о прекращении огня, заключенного в Минске 12 февраля и готовы принять дополнительные меры в отношении России и российских боевиков", - говорится в заявлении.

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Так, согласно документу, в черном списке называются фамилии заместитель министра обороны РФ Анатолия Антонова, гендиректора РОСТЕХ Сергея Чемезова, заместителя начальника Генштаба ВС РФ Андрея Картаполова, депутата Госдумы Валерия Куликова, лидера байкерского клуба "Ночные волки" Александра Залдостанова, депутата от КПРФ Валерия Рашкина, а также певца Иосифа Кобзона и кремлевского пропагандиста номер один - Дмитрия Киселева.

Кроме того, среди организаций под санкции Канады попали общественное движение "Новороссия", а также "Роснефть".