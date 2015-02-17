Боевики «Исламского государства» заживо сожгли 45 человек
20:11, 17 февраля 2015Мир
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Боевики «Исламского государства» заживо сожгли 45 человек в городе Аль-Багдади на западе Ирака.
REUTERS
Об этом сообщает BBC со ссылкой на начальника местной полиции Касима аль-Обейди.
Кем были убитые и почему они были казнены, пока не ясно. Предположительно, некоторые из них были сотрудниками сил безопасности, пишет Полит.ру.
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На прошлой неделе джихадисты «Исламского государства» захватили большую часть города Аль-Багдади, расположенного неподалеку от авиабазы Айн аль-Асад,
Аль-Обейди рассказал, что военные и местные сотрудники служб безопасности теперь находятся под угрозой. Он также заявил о необходимости военной помощи в данном районе.
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