Племянница российского экс-шпиона Скрипаля заявляет, что он умер

Ранее она не раз заявляла, что не сомневается в смерти дяди.

Племянница отравленного экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала российским пропагандистам, что информацию о самочувствии дяди получает только из СМИ, но, по ее мнению, его уже давно нет в живых.

"Мне лично никто о его состоянии не докладывает. Но об этом говорилось уже давно. Ну нет Скрипаля в живых. <…> Скоро год — 4 марта. И вот шестого марта вам предоставят урну с прахом и скажут: Скрипаль умер, и по его, так скажем, просьбе мы его кремировали", — сказала "РИА Новости" Виктория Скрипаль.

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Ранее она не раз заявляла, что не сомневается в смерти дяди, иначе, по ее мнению, он обязательно связался бы со своей престарелой матерью.

Накануне газета Times со ссылкой на британскую разведку сообщила, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось. По данным издания, ему оказывают медицинскую помощь на дому, однако врачи опасаются, что пациент не сможет полностью поправиться.

Напомним, 4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.