Washington Post: История Голодомора в Украине повторяется, но теперь в Китае

Когда-то Запад закрыл глаза на голодную смерть миллионов украинцев, которые не хотели становиться «советскими людьми», а теперь он так же игнорирует преследования в Китае.

В 1932-1933 годах, когда миллионы украинцев гибли от Голодомора, дипломаты Великобритании, которые все знали, ничего не сделали для того, чтобы остановить это. Так же католической церкви хорошо было известно о том, что граждане СССР погибают потому, что режим Иосифа Сталина отобрал у них всю еду. Почему Европа тогда не отправила зерно?

Об этом на страницах Washington Post пишет американская журналистка и лауреат Пулитцеровской премии Энн Эплбаум, которая посвятила свои книги черным страницах истории Советского Союза.

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Она пишет, что часто поднимает тему равнодушия Запада, когда выступает перед американской и европейской аудиторией. История журналиста New York Times Уолтера Дюранти, который скрыл Голодомор в Украине, шокирует и ужасает многих. Много кто остается поражен, прочитав о Гарете Джонсе - уэльском репортере, который первым рассказал о геноциде украинцев всему миру, но ему не поверили. Поражает и тот контраст между ним и Дюранти, описанный в фильме «Гарет Джонс», который был снят более чем через 80 лет после смерти Иосифа Сталина.

«Обычно, когда меня спрашивают, почему Джонса проигнорировали или почему Ватикан и МИД Британии молчали, я объясняю, что 1933-й был годом подъема Адольфа Гитлера в Германии. Поэтому газеты были сосредоточены на этом. Дипломаты тогда уже беспокоились, что скоро им понадобится Сталин в качестве союзника», - пишет Эплбаум.

Она также напоминает, что так называемые «реалисты» вроде французского политика Удуара Эррио хотели, чтобы их страны торговали с Москвой. Поэтому француз в августе 1933 года уехал в Украину, а после объявил, что не увидел там голода, а только «цветущие сады». Кроме того, советская Украина казалась людям в Лондоне, Париже и Нью-Йорке далекой и неинтересной. Большинство из них думали, что не могут никак помочь украинцам.

Эплбаум добавляет, что иногда некоторые ее слушатели остаются недовольными этими ответами. Они хотят говорить о вероломстве «левых» и New York Times или обвинить во всем президента США Франклина Рузвельта. Но обвинить кого-то легко. Значительно труднее признать нечто более глубокое, а именно тот факт, что такое же равнодушие и цинизм существуют и сегодня.

Да, Запад смотрел в другую сторону в 1930-х годах, когда в Украине люди умирали с голода. Но он и в 2019 году делает то же самое, отказываясь заметить концлагеря в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Эти лагеря были построении для того, чтобы преследовать уйгуров – мусульманское меньшинство, чей статус в современном Китае близок к тому, который имели украинцы в СССР. Украинцы оказывали сопротивление «советизации». Так же и уйнурское меньшинство не хочет полностью сливаться с китайским государством. Предыдущие лидеры Китая думали решить «проблему», поселив в регионе этнических китайцев. Такая же тактика была использована в Тибете. А в последние годы Пекин стал более жестким, создав лагеря, в который сейчас минимум миллион уйгуров принудительного заставляют отречься от языка и культуры.

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На самом деле сегодня Запад знает значительно больше о китайских лагерях и репрессиях, чем о голоде в Украине в 1933 году. О них активно пишут международные СМИ, включая New York Times и Washington Post. Государственные институты тоже изучают данные о них. Парламент Канады дал более детальную оценку преследований уйгуров в Китае, чем Джонс мог написать про Украину.

Как и в 1930-х годах, существует объяснение, почему мир не реагирует жестко на все это. Редакции газет сосредоточены на более крупных и более насущных историях. Политики и внешнеполитические «реалисты» будут говорить о существовании более важных проблем, которые нужно обсудить с Китаем. Бизнес есть бизнес. Синьцзян-Уйгурский автономный район далеко от Европы и Северной Америки. Он кажется чужим и неинтересным. Но все это не меняет тот факт, что в отдаленном уголке Китая тоталитарное государство, похоже на те, что были осуждены в прошлом, возникло в новом воплощении.

«Никогда больше? Я так не думаю. Все уже происходит снова», - пишет Эплбаум.