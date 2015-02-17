В российской армии сильно возросло количество беглецов и симулянтов - СМИ

Об этом говорится в отчете Росстата, данные которого охватывают 2013 год и первое полугодие 2014 года, пишет КоммерсантЪ.

Данные за дальнейший период не обнародовали пока ни в Главной военной прокуратуре РФ, ни в Минобороны РФ. В Госдуме РФ объясняют рост статистики тем, что криминальные случаи стали меньше скрывать.

Данные о ситуации с преступностью в Вооруженных силах РФ содержатся в ответе Росстата на запрос некоммерческой организации (НКО) "Солдатские матери Санкт-Петербурга". Отчет Росстата касается так называемых преступлений против военной службы, как трактует такого рода нарушения Уголовный кодекс РФ: оставление военных частей, неуставные отношения и т. д.

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Согласно отчету, в 2014 году количество таких преступлений выросло почти на 17% (здесь и далее сравниваются первое полугодие 2013 года и первое полугодие 2014-го). В первом полугодии 2013 года были зарегистрированы в общей сложности 1 тыс. 224 преступления, а в аналогичный период 2014 года возбуждены 1 тыс. 409 уголовных дел.

Самые высокие показатели связаны с насилием в военных частях и уклонением солдат и призывников от службы. При этом незначительно возросло количество уголовных дел, возбужденных по факту избиения солдатами своих начальников: 46 в 2013 году и 50 в 2014 году.

Случаев нарушения уставных взаимоотношений, напротив, стало меньше на 30%, но показатели все равно остаются высокими: 633 в 2013 году и 440 в первом полугодии 2014 года.

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При этом нарушений ст. 337 (самовольное оставление части) УК РФ стало больше на 60%: 388 дел в первом полугодии 2013 года и 629 случаев "самоволки" в первом полугодии 2014 года.

Серьезный скачок произошел и в статистике по ст. 339 (уклонение от обязанностей воинской службы путем симуляции болезни или иными способами), этот показатель вырос в три раза: 33 в первом полугодии 2013 года и 115 за первое полугодие 2014 года. При этом за весь 2013 год были зафиксированы 96 подобных случаев.

Количество призывников и в 2013, и в 2014 годах было практически идентичным. Весной 2013 года были призваны 153,2 тыс. человек, в весенний призыв-2014 — 154 тыс. человек.

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Ранее на рост преступности в армии обратил внимание и главный военный прокурор Сергей Фридинский. В его отчете, в апреле 2014 года поступившем в Совет федерации РФ, говорилось, что в армии растет еще и число общеуголовных преступлений, в том числе коррупционной направленности.

"Среди них доминируют посягательства на военное имущество и бюджетные средства на нужды обороны. Увеличилось число хищений, мошенничеств, в том числе с использованием служебного положения,— говорилось в отчете.— Как следствие, размер ущерба от преступлений и правонарушений превысил 20 млрд руб., половина которого приходится непосредственно на воинские части и учреждения".

Ранее УНИАН сообщал, что Первый канал России признал, что российские солдаты воюют и гибнут в Украине.