ЕС в ближайшие недели примет решение относительно новых санкций против России
Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что решение о новых санкциях против Российской Федерации могут быть приняты в следующие несколько недель.
Об этом Могерини сказала перед началом заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.
«Европейский Союз за эти пять лет не только вводил санкции, но также с течением времени сохранял единство относительно санкций, которые постоянно обновлялись с учетом того, что мы не видели выполнения Минских соглашений и мы не видели, чтобы развитие дел шло хорошо», - отметила Могерини.
Читайте такжеДания инициирует в ЕС переговоры о дополнительном пакете "азовских санкций"
«Я всегда говорила с самого начала, что цель санкций не состоит в том, чтобы они оставались навсегда. Они нужны для того, чтобы оказать давление, чтобы урегулировать ситуацию. Поэтому цель санкций состоит в том, что однажды они будут отменены, но мы не видим позитивных шагов, и по этой причине страны-члены до сих пор всегда повторяли свою волю сохранять их. И действительно, могут быть единогласны решения по новым санкциям в последующие несколько недель», - подчеркнула Могерини.
В этой связи она отметила, что новые санкции могут быть введены в связи с последними событиями в Украине.
Она добавила, что в ЕС хотели бы видеть только позитивное развитие событий, и всегда будут готовы пересмотреть санкционную политику, но пока ситуация выглядит противоположной. «Больше негативных событий на месте, и пока это будет продолжать происходить, я убеждена, что страны-члены будут продолжать сохранять единство в поддержку санкций - тех, которые уже существуют, и наверняка, новых санкций», - добавила она.