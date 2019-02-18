ЕС в ближайшие недели примет решение относительно новых санкций против России

По словам Могерини, страны - члены ЕС будут готовы снять ограничительные меры в случае урегулирования ситуации в Украине.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что решение о новых санкциях против Российской Федерации могут быть приняты в следующие несколько недель.

Об этом Могерини сказала перед началом заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

«Европейский Союз за эти пять лет не только вводил санкции, но также с течением времени сохранял единство относительно санкций, которые постоянно обновлялись с учетом того, что мы не видели выполнения Минских соглашений и мы не видели, чтобы развитие дел шло хорошо», - отметила Могерини.

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«Я всегда говорила с самого начала, что цель санкций не состоит в том, чтобы они оставались навсегда. Они нужны для того, чтобы оказать давление, чтобы урегулировать ситуацию. Поэтому цель санкций состоит в том, что однажды они будут отменены, но мы не видим позитивных шагов, и по этой причине страны-члены до сих пор всегда повторяли свою волю сохранять их. И действительно, могут быть единогласны решения по новым санкциям в последующие несколько недель», - подчеркнула Могерини.

В этой связи она отметила, что новые санкции могут быть введены в связи с последними событиями в Украине.

Она добавила, что в ЕС хотели бы видеть только позитивное развитие событий, и всегда будут готовы пересмотреть санкционную политику, но пока ситуация выглядит противоположной. «Больше негативных событий на месте, и пока это будет продолжать происходить, я убеждена, что страны-члены будут продолжать сохранять единство в поддержку санкций - тех, которые уже существуют, и наверняка, новых санкций», - добавила она.