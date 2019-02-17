В Германии около 700 человек эвакуировали из поезда из-за пистолета в туалете

Других опасных предметов в поезде не обнаружили.

Около 700 человек были вынуждены покинуть высокоскоростной поезд (ICE), который 16 февраля направлялся из Дортмунда в Мюнхен (Германия).

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Как передает DW, во время движения уборщик обнаружил в туалете поезда пистолет. Из-за этого поезд остановили на станции аэропорта Франкфурта, где все пассажиры вынуждены были освободить вагоны.

Пистолет не был заряжен. Пока неизвестно, кто его оставил в туалете. Правоохранители осмотрели поезд с помощью служебных собак.

В дальнейшем в полиции сообщили, что других опасных предметов в поезде не обнаружили. Большинство эвакуированных пассажиров смогла с некоторым опозданием продолжить поездки другими поездами.

Ранее сообщалось, что в канадской провинции Манитоба 37 цистерн с нефтью сошли с рельсов.