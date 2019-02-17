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В Германии около 700 человек эвакуировали из поезда из-за пистолета в туалете

10:26, 17 февраля 2019
Мир
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В Германии пассажиров скоростного поезда эвакуировали из-за опасной находки / Wikipedia

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Как передает DW, во время движения уборщик обнаружил в туалете поезда пистолет. Из-за этого поезд остановили на станции аэропорта Франкфурта, где все пассажиры вынуждены были освободить вагоны.

Пистолет не был заряжен. Пока неизвестно, кто его оставил в туалете. Правоохранители осмотрели поезд с помощью служебных собак.

В дальнейшем в полиции сообщили, что других опасных предметов в поезде не обнаружили. Большинство эвакуированных пассажиров смогла с некоторым опозданием продолжить поездки другими поездами.

Ранее сообщалось, что в канадской провинции Манитоба 37 цистерн с нефтью сошли с рельсов.

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Теги: #поезд#пистолет