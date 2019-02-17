В Германии около 700 человек эвакуировали из поезда из-за пистолета в туалете
10:26, 17 февраля 2019Мир
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Других опасных предметов в поезде не обнаружили.
В Германии пассажиров скоростного поезда эвакуировали из-за опасной находки / Wikipedia
Около 700 человек были вынуждены покинуть высокоскоростной поезд (ICE), который 16 февраля направлялся из Дортмунда в Мюнхен (Германия).
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Как передает DW, во время движения уборщик обнаружил в туалете поезда пистолет. Из-за этого поезд остановили на станции аэропорта Франкфурта, где все пассажиры вынуждены были освободить вагоны.
Пистолет не был заряжен. Пока неизвестно, кто его оставил в туалете. Правоохранители осмотрели поезд с помощью служебных собак.
В дальнейшем в полиции сообщили, что других опасных предметов в поезде не обнаружили. Большинство эвакуированных пассажиров смогла с некоторым опозданием продолжить поездки другими поездами.
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