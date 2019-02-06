Ватикан может стать посредником в конфликте в Венесуэле

Франциск рассматривает возможность посредничества в конфликте в Венесуэле только в качестве крайней меры.

Ватикан заявил о готовности стать посредником в Венесуэле.

Об этом сообщает ANSA.

Папа Франциск заявил, что Святой Престол выступит посредником только в том случае, если обе стороны попросят об этом.

«Это необходимое условие», - добавил Папа Франциск.

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В то же время, Франциск рассматривает возможность посредничества в конфликте в Венесуэле только в качестве крайней меры.

«Посмотрим, что мы можем сделать», - ответил он журналистам.

Также Папа Франциск сообщил, что еще не получал письма с просьбой о помощи от Николаса Мадуро.

Как сообщал УНИАН, Чехия, Польша, Эстония и Финляндия присоединилась к группе стран ЕС, которые выразили поддержку Хуану Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.

Таким образом, уже 15 стран Евросоюза признали Хуана Гуайдо временным президентом страны. Ранее с такими заявлениями выступили Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Португалия, Франция, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Латвия.