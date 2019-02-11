Папа Римский призвал мир активнее бороться с торговлей людьми

Несколько дней назад отмечался день борьбы с торговлей людьми.

Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров активнее противостоять торговли на планете.

Во время воскресной молитвы Франциск также упомянул всех жертв таких преступлений, передает Новое время со ссылкой на Prensa Latina.

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Папа также напомнил, что два дня назад отмечался Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

"Девиз "Вместе против торговли людьми", по которому это мероприятие проводилось в этом году, побуждает нас объединить усилия, чтобы преодолеть этот вызов", - заявил Франциск.