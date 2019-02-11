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Папа Римский призвал мир активнее бороться с торговлей людьми

08:10, 11 февраля 2019
Мир
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Папа Римский Франциск / фото REUTERS

Во время воскресной молитвы Франциск также упомянул всех жертв таких преступлений, передает Новое время со ссылкой на Prensa Latina.

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Папа также напомнил, что два дня назад отмечался Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

"Девиз "Вместе против торговли людьми", по которому это мероприятие проводилось в этом году, побуждает нас объединить усилия, чтобы преодолеть этот вызов", - заявил Франциск.

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Теги: #торговля людьми#Папа Римский#Папа Римский Франциск