Во французском Лионе прогремел взрыв, среди погибших – ребенок (видео)
09:06, 10 февраля 2019Мир
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Причины и обстоятельства трагедии расследует полиция.
В Лионе от взрыва погибли женщина и ребенок / Скриншот - Le Progrès - Rhône infos
Во французском городе Лион в ночь на 10 февраля произошел взрыв в булочной на первом этаже жилого дома. В результате инцидента погибли женщина и ребенок, еще четыре человека пострадали.
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Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на Le Progres. За взрывом последовал пожар, огонь начал распространяться вверх по зданию.
Причины и обстоятельства трагедии расследует полиция.
Ранее сообщалось об обрушении жилого дома в Стамбуле. Число жертв инцидента достигло 17 человек.
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