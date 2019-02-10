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Во французском Лионе прогремел взрыв, среди погибших – ребенок (видео)

09:06, 10 февраля 2019
Мир
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В Лионе от взрыва погибли женщина и ребенок / Скриншот - Le Progrès - Rhône infos

Во французском городе Лион в ночь на 10 февраля произошел взрыв в булочной на первом этаже жилого дома. В результате инцидента погибли женщина и ребенок, еще четыре человека пострадали.

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Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на Le Progres. За взрывом последовал пожар,  огонь начал распространяться вверх по зданию.

Причины и обстоятельства трагедии расследует полиция. 

Ранее сообщалось об обрушении жилого дома в Стамбуле. Число жертв инцидента достигло 17 человек.

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Теги: #взрыв#Франция