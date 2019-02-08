Business Insider: Адмирал ВМС США хочет пойти в наступление против России в Черном море

По его словам, Вашингтон долго то и делал, что реагировал на поступки Москвы, и пора заставить россиян реагировать на американские действия.

Командир военно-морских операций Военно-морских сил США Джон Ричардсон считает, что его стране пора «пойти в наступление» против стратегических соперников, в частности против России в Черном море.

Об этом пишет Business Insider, добавляя, что американский военный выразил такое мнение во время конференции в Atlantic Council, отвечая на вопрос бывшего заместителя Генерального секретаря НАТО Александра Вершбоу об оккупации украинского Крыма.

Издание напоминает, что в последние годы Россия вела себя очень агрессивно. В 2014-м она аннексировала украинский полуостров Крым с помощью грубой военной силы. В ноябре 2018 года ее корабли атаковали украинские судна в Азовском море, после чего украинские моряки попали в плен. Кроме того, Москва постоянно блокирует доступ Украины к Азовскому морю, которое отделено от Черного моря Крымом.

Ричардсон считает, что США пора подумать не только о том, чтобы отвечать, но и о том, "как мы можем надавить первыми в нескольких регионах».

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«Думаю, было бы замечательно, если бы мы заставили россиян и других соперников как-то реагировать на наш первый шаг. Есть определенное преимущество в том, чтобы играть, так сказать, белыми фигурами на шахматной доске», - сказал американский военный.

Россия постоянно испытывает ВМС США опасными маневрами в воздухе и на море. В 2018 году российские истребители дважды приближались к самолетам американских военно-морских сил. А в 2015-м два Су-24 симулировали бомбардировки эсминца USS Donald Cook.

По мнению Ричардсона, увеличение тренировок с силами партнеров в Черноморском регионе и открытие штаб-квартир в союзных странах, таких как Румыния, может дать США больше рычагов для ответа.

«Сфера, где мы делаем некоторые новые шаги в этом плане – это ракетная оборона. Собственно, у нас развернуты системы ПРО «Иджис» в Румынии. И, по моему мнению, эти возможности посылают мощный сигнал России», - сказал Ричардсон.