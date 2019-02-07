В Амстердаме у здания центрального банка произошла стрельба: есть жертвы

Было ли это происшествие терактом, пока не сообщается.

В Амстердаме, у здания центрального банка Нидерландов, произошла стрельба, в результате чего полицейские застрелили угрожавшего им огнестрельным оружием мужчину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию местной полиции.

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Район, в котором произошла перестрелка, оцепили правоохранители. На данный момент мотивы стрелявшего неизвестны. Было ли это происшествие терактом, пока не сообщается.

Со ссылкой на очевидцев журналисты сообщили, что во время перестрелки подозреваемого с полицией было произведено около 20 выстрелов.

Как сообщал УНИАН, вечером 31 декабря мужчина угрожал взорвать бомбу в зале отправлений международного аэропорта Схипхол в Амстердаме.