"Отражали атаку" США: на учениях в Венесуэле разбился российский вертолет

Как минимум пять пострадавших доставили в больницу, у них были диагностированы множественные травмы.

По меньшей мере пять человек пострадали в результате катастрофы многоцелевого ударного вертолета Ми-35 российской сборки, которая произошла в Венесуэле во время учений по отработке ответа на интервенцию США.

Об этом сообщает местный портал Venezuela al dia.

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По его данным, инцидент произошел в штате Кохедес на севере страны. Пострадавшие были доставлены в больницу, у них были диагностированы множественные травмы, в том числе черепно-мозговые и мягких тканей. О причинах инцидента не сообщается.

Официального подтверждения информации о ЧП на данный момент нет.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле.