"Отражали атаку" США: на учениях в Венесуэле разбился российский вертолет
По меньшей мере пять человек пострадали в результате катастрофы многоцелевого ударного вертолета Ми-35 российской сборки, которая произошла в Венесуэле во время учений по отработке ответа на интервенцию США.
Об этом сообщает местный портал Venezuela al dia.
Читайте такжеМадуро допускает начало гражданской войны в Венесуэле
По его данным, инцидент произошел в штате Кохедес на севере страны. Пострадавшие были доставлены в больницу, у них были диагностированы множественные травмы, в том числе черепно-мозговые и мягких тканей. О причинах инцидента не сообщается.
Официального подтверждения информации о ЧП на данный момент нет.
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле.