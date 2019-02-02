Прорыв дамбы в Бразилии, унесший жизни более 115 человек, попал на видео

По последним данным, число погибших при прорыве дамбы 25 января в бразильском штате Минас-Жерайс составило 115 человек, еще 248 пропали без вести.

Агентство Associated Press опубликовало видео, на котором запечатлены потоки грязи, возникшие из-за прорыва дамбы в юго-восточном штате Минас-Жерайс в Бразилии.

На кадрах видно, как грязевые потоки растекаются по территории рудника, рабочие на машинах и погрузчиках пытаются покинуть зону затопления.

Видео: Associated Press

Прорыв дамбы произошел 25 января на железнорудном руднике, принадлежащем горнодобывающей компании Vale. Трагедия произошла в хранилище для отходов обогащения полезных ископаемых.

По словам заместителя координатора гражданской обороны штата Флавио Годиньо, на сегодняшний день погибшими числятся 115 человек, еще 248 пропали без вести, пишет РБК со ссылкой на газету La Vanguardia. Также власти спасли еще 395 человек.

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Представитель пожарной охраны Педро Айхара рассказал, что начальная скорость грязевых потоков, обрушившихся на рудник, а затем растекшихся по близлежащей округе, составляла 70-80 км/ч. После этого потоки грязи обрушились на жилые дома в районе муниципалитета Брумадинью в штате Минас-Жерайс.

Данная дамба сдерживала не менее 13 млн кубометров промышленных отходов, которые после прорыва, по оценкам, растеклись по территории в 125 га.

Бразильская Vale является одной из крупнейших горнодобывающих компаний в мире, она занимает 1 место по производству железной руды и никеля. Предприятия компании расположены не только в Бразилии, но и в Австралии, Канаде, Китае, Японии, Индонезии, Малайзии и других странах.