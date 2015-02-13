В США полицейский выстрелил в чернокожего подростка с игрушечным пистолетом

Инцидент произошел в городе Лос-Анджелес. Пострадавший Джамар Николсон рассказал, что утром он шел с друзьями по улице, когда вдруг услышал громкий окрик: "Ни с места!".

"Джамар обернулся, увидел мужчину в штатском и пистолет. В следующий момент подросток уже лежал на земле с пулей в спине", — говорится в сообщении газеты Los Angeles Times, пишет РИА Новости.

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Как выяснилось, у Джамара Николсона был игрушечный пистолет, привлекший внимание полицейского, который в этот момент проводил расследование убийства. По словам свидетелей и самого пострадавшего, офицер не приказывал подростку бросить оружие, а просто выстрелил.

Вместе с тем в полиции защитили своего сотрудника, обратив внимание на то, что с расстояния отличить реплику пистолета от настоящего оружия представляется невозможным.

"Когда есть оружие, которое на них направлено, нет времени думать — оно настоящее или игрушка, ему 15 или 25 лет?", — сказал офицер полиции города Стив Соборофф.

По информации издания, конец ствола пистолета Николсона был окрашен в оранжевый цвет — отличительный признак того, что изделие не является огнестрельным оружием. В ноябре 2014 года в аналогичной ситуации полицейский застрелил 12-летнего мальчика на детской площадке в городе Кливленд.