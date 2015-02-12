ПАСЕ призывает все стороны выполнить сегодняшние Минские договоренности

Как сообщает пресс-служба ПАСЕ, президент ассамблеи Анн Брассер с осторожностью приветствует достижение сегодняшних договоренностей о прекращении боевых действий на востоке Украины, которые были достигнуты в Минске с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России.

По ее словам, договоренности являются обнадеживающим сигналом для разрешения ситуации на Донбассе, хотя Брассер обращает внимание на то, что главные трудности по разрешению конфликта остаются.

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"Я призываю все стороны действовать сейчас ответственно, чтобы сохранить и реализовать эту договоренность. Прежде всего – насилие должно прекратиться", - подчеркнула президент ПАСЕ.

Брассер отметила, что новые договоренности являются жизненно необходимыми для установления мира, который позволит Украине двигаться путем проведения необходимых реформ, в том числе конституционной и по децентрализации власти.

"Совет Европы и его ассамблея продолжат поддерживать украинскую власть в усилиях по имплементации этих обязательных и срочных реформ", - сказала она.

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Кроме того, Брассер отметила, что удовлетворена заявлением президента Украины Петра Порошенко относительно достижения договоренности об освобождении украинской летчицы Надежды Савченко, которую похитили летом прошлого года и незаконно удерживают в СИЗО в России.

Как отметили в пресс-службе ПАСЕ, Ассамблея готова поддерживать мирный процесс всеми возможными средствами.

В сообщении отмечается, что содокладчик ПАСЕ относительно политических последствий кризиса в Украине Христина Зелиенкова посетит Украину на следующей неделе, чтобы попасть на Донбасс, как только там будет установлен режим прекращения огня. Ожидается, что Зелиенкова проведет встречу с Порошенко.

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Кроме того, в марте Украину посетят содокладчики ПАСЕ Майлис Репс (Эстония) и Жан-Клод Миньон (Франция).

Как сообщал УНИАН, в Минске состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием президентов Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда, России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня с 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений. Также предусмотрено освобождение и обмен всех заложников.