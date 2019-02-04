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В Иране горел центр космических исследований, трое ученых погибли

20:32, 04 февраля 2019
Мир
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В иранском космическом центре произошел пожар, есть погибшие / flickr.com/photos/blondinrikard

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Об этом сообщает Radio Farda («Радио Свобода»), ссылаясь на иранского министра телекоммуникаций Мохаммада Джавада Азари Джахроми.

По словам министра, пожар произошел во время праздничного мероприятия, посвященного 40 годовщине исламской революции в Иране.

При этом, министр не стал уточнять причины пожара и имена погибших.

Напомним, 15 января Иран не сумел вывести на заданную орбиту отечественный спутник «Пеям» ("Сообщение").

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Теги: #Иран#ракеты