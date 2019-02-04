В Иране горел центр космических исследований, трое ученых погибли

Пожар произошел во время праздничного мероприятия, посвященного 40 годовщине исламской революции в Иране.

Трое иранских ученых-ракетостроителей погибли в результате пожара в центре космических исследований. Читайте такжеИзраиль начал строить новую стену на границе с Сектором Газа Об этом сообщает Radio Farda («Радио Свобода»), ссылаясь на иранского министра телекоммуникаций Мохаммада Джавада Азари Джахроми. По словам министра, пожар произошел во время праздничного мероприятия, посвященного 40 годовщине исламской революции в Иране. При этом, министр не стал уточнять причины пожара и имена погибших. Напомним, 15 января Иран не сумел вывести на заданную орбиту отечественный спутник «Пеям» ("Сообщение").

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