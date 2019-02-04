В Калифорнии на жилые дома упал самолет: есть погибшие и пострадавшие

На месте падения двухмоторного самолета Cessna 414 начался пожар.

В Калифорнии в воскресенье, 3 февраля, небольшой самолет упал на территории жилого района вблизи Анахайма.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter пресс-служба пожарной охраны города.

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Как сообщает ABC, на месте падения двухмоторного самолета Cessna 414 начался пожар. Огонь охватил два дома.

В результате инцидента два человека погибли, еще двое пострадали. Их госпитализировали.

Как сообщал УНИАН, в декабре в Мексике легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли четыре человека и еще двое пострадали.