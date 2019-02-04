В Калифорнии на жилые дома упал самолет: есть погибшие и пострадавшие
03:43, 04 февраля 2019Мир
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На месте падения двухмоторного самолета Cessna 414 начался пожар.
Огонь охватил два дома / фото twitter/OCFA PIO
В Калифорнии в воскресенье, 3 февраля, небольшой самолет упал на территории жилого района вблизи Анахайма.
Об этом сообщает на своей странице в Twitter пресс-служба пожарной охраны города.
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Как сообщает ABC, на месте падения двухмоторного самолета Cessna 414 начался пожар. Огонь охватил два дома.
В результате инцидента два человека погибли, еще двое пострадали. Их госпитализировали.
Yorba Linda OCFA Air Ops over the fire. @OCFA_PIO@ocfirefighters@OCFAAirOpspic.twitter.com/BKeGSRQBAf— Air Ops info (@heli15firehawk) February 3, 2019
Как сообщал УНИАН, в декабре в Мексике легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли четыре человека и еще двое пострадали.
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