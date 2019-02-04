цей матеріал доступний українською

В Калифорнии на жилые дома упал самолет: есть погибшие и пострадавшие

03:43, 04 февраля 2019
Мир
164 0
Огонь охватил два дома / фото twitter/OCFA PIO

Об этом сообщает на своей странице в Twitter пресс-служба пожарной охраны города.

Читайте такжеВ США два подростка угнали трактор и легкомоторный самолет

Как сообщает ABC, на месте падения двухмоторного самолета Cessna 414 начался пожар. Огонь охватил два дома.

В результате инцидента два человека погибли, еще двое пострадали. Их госпитализировали.

Как сообщал УНИАН, в декабре в Мексике легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли четыре человека и еще двое пострадали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#авиакатастрофа