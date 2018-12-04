В Мексике легкомоторный самолет упал на жилой дом, четверо погибших
10:17, 04 декабря 2018Мир
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Еще два человека были ранены, причиной крушения самолета мог стать технический сбой.
Жители восьми домов в этом районе были эвакуированы / noticieros.televisa.com
В Мексике легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли четыре человека и еще двое пострадали.
Об этом сообщает телеканал Televisa News.
Согласно сообщению, авиакатастрофа произошла в городе Кульякан.
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В результате крушения самолета погибли четыре человека - его экипаж, еще двое получили ранения. По предварительным данным, причиной крушения самолета мог стать технический сбой.
Ранее сообщалось, что в Боливии во время посадки у пассажирского самолета отвалилось шасси.
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