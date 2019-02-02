Мадуро выступил за досрочные выборы в парламент Венесуэлы

Действующий парламент, лидер которого Хуан Гуаидо был объявлен исполняющим обязанности президента, Мадуро при этом осудил и назвал «буржуазным».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая перед своими сторонникам, заявил о возможности досрочных парламентских выборов.

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Об этом сообщает Reuters. Мадуро пояснил, что вопрос о переносе парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году, будет решать подконтрольная правительству Конституционная ассамблея. Голосование, как указал президент, может быть перенесено на этот год.

Действующий парламент, лидер которого Хуан Гуаидо был объявлен исполняющим обязанности президента, Мадуро при этом осудил и назвал «буржуазным».

Как сообщал УНИАН, 21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста. 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрини Лопес заявил, что армия не признает спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до окончания срока полномочий в 2025 году.