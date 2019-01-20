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На элитном альпийском курорте Куршевель произошел пожар — погибли два человека (видео)

13:42, 20 января 2019
Мир
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На французском курорте Куршевель произошел крупный пожар, есть погибшие и пострадавшие / Скриншот - Twitter, Infos Françaises

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Как сообщает BBC, возгорание произошло в доме, где проживали около 60 работников, среди которых - иностранцы. Пожар охватил три здания горнолыжного курорта.

К тушению пожара было привлечено 70 спасателей. Сейчас устанавливаются причины возгорания. Прокуратура и полиция начали расследование инцидента.

По словам местного чиновника Фредерика Луазо, пока личности погибших не установлены. Он сообщил, что пожар произошел на третьем этаже и многие люди выпрыгивали из окон, чтобы спасти свои жизни.

Ранее сообщалось, что в горах на Львовщине от переохлаждения погиб турист.

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Теги: #пожар#Франция