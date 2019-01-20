На элитном альпийском курорте Куршевель произошел пожар — погибли два человека (видео)

Пожар произошел на третьем этаже здания, многие люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

Во Франции на горнолыжном курорте Куршевель в результате пожара погибли двое человек, еще 22 пострадали.

Читайте такжеЧисло жертв взрыва трубопровода в Мексике выросло до 73, еще более 70 ранены

Как сообщает BBC, возгорание произошло в доме, где проживали около 60 работников, среди которых - иностранцы. Пожар охватил три здания горнолыжного курорта.

К тушению пожара было привлечено 70 спасателей. Сейчас устанавливаются причины возгорания. Прокуратура и полиция начали расследование инцидента.

По словам местного чиновника Фредерика Луазо, пока личности погибших не установлены. Он сообщил, что пожар произошел на третьем этаже и многие люди выпрыгивали из окон, чтобы спасти свои жизни.

SAVOIE : Violent incendie ce matin dans la station de ski de #Courchevel. Au moins 2 morts et 22 blessés dont 4 graves (Le Dauphiné). pic.twitter.com/y3ajlMcG9h — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 20 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что в горах на Львовщине от переохлаждения погиб турист.