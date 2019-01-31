США выйдут из договора о ракетах в конце недели - СМИ

В ходе последних переговоров Россия и США провалили попытку договориться по поводу Договора о РСМД.

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) уже в конце текущей недели после провальных переговоров с РФ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США по контролю над вооружениями.

В ходе последних переговоров в Пекине Россия и США провалили попытку договориться по поводу Договора о РСМД.

Читайте такжеНАТО обвинил Россию в нарушении договора о РСМД

"Как мы понимаем, настает следующий этап, начинается следующая фаза, а именно фаза приостановки США своих обязательств в рамках Договора о РСМД, что, видимо, случится в ближайшие выходные", - говорится в сообщении.

Напомним, встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон не принесла продвижения по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее сообщалось, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что начало производства в США новых ядерных боеголовок W76-2 повышает риск конфликта.

Как изветсно, в США завод по производству ядерного оружия Pantax в штате Техас начал сборку первого серийного образца ядерной боеголовки малой мощности (5-7 килотонн) - W76-2. Запуск производства "свидетельствует о способности NNSA достичь существенной программной вехи" при реализации "масштабной национальной инициативы в области безопасности", которая осуществляется в рамках новой ядерной стратегии Пентагона, инициированной администрацией Дональда Трампа в 2018 году.