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ЕСПЧ обязал Россию выплатить гражданам Грузии 10 миллионов евро

15:27, 31 января 2019
Мир
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По решению ЕСПЧ, Деньги должны получить не меньше чем полторы тысячи людей \ russianseattle.us

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Грузии 10 млн евро. Власти Грузии должны распределить эти деньги как компенсацию среди граждан страны, депортированных из России в 2006 году.

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Деньги должны получить не меньше чем полторы тысячи людей. Они получат от 2 до 15 тыс. евро, передает радио Свобода. ЕСПЧ признал нарушение трех статей Европейской конвенции – «коллективная депортация», «незаконное лишение свободы» и «бесчеловечные и унижающие достоинство условия содержания под стражей».

Сумма компенсации в 10 млн евро превышает ежегодный объем средств, выделяемых из бюджета России на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека.

В 2006 году в Грузии по обвинению в шпионаже арестовали четырех сотрудников разведки России. После этого из России под предлогом нарушения визового режима начали высылать граждан Грузии. Всего, по данным Минюста Грузии, были депортированы почти 5 тыс. человек. В 2007 году Тбилиси обратился в ЕСПЧ с жалобой на эти действия Москвы.

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Теги: #Россия#компенсация#ЕСПЧ