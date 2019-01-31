ЕСПЧ обязал Россию выплатить гражданам Грузии 10 миллионов евро

Данная сумма превышает ежегодный объем средств, выделяемых из бюджета России на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Грузии 10 млн евро. Власти Грузии должны распределить эти деньги как компенсацию среди граждан страны, депортированных из России в 2006 году.

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Деньги должны получить не меньше чем полторы тысячи людей. Они получат от 2 до 15 тыс. евро, передает радио Свобода. ЕСПЧ признал нарушение трех статей Европейской конвенции – «коллективная депортация», «незаконное лишение свободы» и «бесчеловечные и унижающие достоинство условия содержания под стражей».

Сумма компенсации в 10 млн евро превышает ежегодный объем средств, выделяемых из бюджета России на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека.

В 2006 году в Грузии по обвинению в шпионаже арестовали четырех сотрудников разведки России. После этого из России под предлогом нарушения визового режима начали высылать граждан Грузии. Всего, по данным Минюста Грузии, были депортированы почти 5 тыс. человек. В 2007 году Тбилиси обратился в ЕСПЧ с жалобой на эти действия Москвы.