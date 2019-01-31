Лидер оппозиции Венесуэлы проводил тайные встречи с военными

Гуайдо признал, что нуждается в поддержке силового блока для изменения власти в стране.

Венесуэльская оппозиция пытается заручиться поддержкой военных. Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, который недавно провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, сообщил о проведении тайных встреч с представителями армии и сил безопасности.

Об этом Гуайдо написал в американском издании New York Times, передает DW. В статье для американского издания Гуайдо подчеркнул, что "определяющим" для смены власти в Венесуэле является именно то, чтобы социалистическое правительство президента Николаса Мадуро потеряло поддержку со стороны военных.

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А самому Гуайдо нужно, чтобы на его сторону перешли важнейшие виды войск, признал оппозиционер. Гуайдо также заверил, что большинство военных согласны с ним по поводу невыносимых условий жизни в Венесуэле.

Одновременно Гуайдо планирует уже в четверг, 31 января, представить план выхода венесуэльской экономики из кризиса. В своей статье 35-летний Гуайдо подчеркнул, что речь идет прежде всего о том, чтобы стабилизировать экономику, немедленно найти ответ на гуманитарную катастрофу в стране, восстановить работу сферы услуг и преодолеть бедность.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заверил лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуйдо, который провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента, в своей поддержке восстановления демократии в Венесуэле.