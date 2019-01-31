Süddeutsche Zeitung: Немецкие следователи нашли связь экс-работника АдГ с терактом в Украине

Как оказалось, немецкий журналист встречался и передавал деньги полякам, которые устроили поджог венгерского центра в Ужгороде.

Бывшего помошная депутата от партии «Альтернатива для Германии» заподозрили в организации поджога дома союза венгров в украинском Ужгороде. И эти подозрения, похоже, подтверждаются.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung, напоминая, что польские исполнители атаки рассказали, как Мануэль Охзенрайтер заплатил им за атаку на территории Украины в феврале 2018 года. Злоумышленники хотели, чтобы поджог выглядел так, будто его устроили украинские националисты. Этот инцидент должен был повысить напряжение в отношениях Венгрии с Украиной.

Немецкое издание пишет, что судебные документы подтверждают причастность Охзенрайтера к атаке в Ужгороде. В частности, в руки журналистов попала история переписки между немцем и Михалом Прокоповичем, который нанял двух других польских националистов для непосредственного поджога венгерского центра. Переписка подтверждает, что Охзенрайтер и Прокопович были знакомы с 2015 года. Незадолго до поджога в Ужгороде они встречались в Берлине, где немец передал поляку 1500 евро.

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В прокуратуре Берлина сказали изданию, что официальные обвинения против Охзенрайтера еще не были выдвинуты. В СМИ также писали о подозрениях в связи организаторов атаки в Ужгороде с Россией. Как оказалось, экс-помощник депутата АдГ сотрудничал с Матеушем Пискорским, которого арестовали в Польше за шпионаж в пользу Кремля. Вместе они основали организацию под названием «Европейский центр геополитических анализов». Члены этой организации играли роль «наблюдателей на выборах» в самопровозглашенных террористических «республиках» на Донбассе, которые появились в результате военной агрессии России против Украины.

Также Охзенрайтер писал статьи для сайта российского фашиста Александра Дугина, который пропагандирует идею господства России над всей Европой.