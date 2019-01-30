На Корсике мужчина расстрелял семь прохожих и забаррикадировался в доме

О причинах стрельбы пока ничего не известно.

В городе Бастия на французском острове Корсика мужчина открыл огонь по прохожим из дробовика, в результате чего получили ранения шесть человек, еще один погиб.

Об этом сообщает BFMTV.

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Инцидент произошел в среду, 30 января, на одной из улиц Бастии около 16.30 по местному времени. После стрельбы 65-летний мужчина забаррикадировался в своем доме.

На данный момент полиция начала операцию по его нейтрализации.

В результате стрельбы ранены шесть человек, среди которых офицер полиции. О причинах стрельбы пока ничего не известно.