В Латвии уже заметны элементы "гибридной войны" - премьер страны

Один из примеров - происходящее в информационном пространстве страны, передает слова премьер-министра Лаймоты Страуюмы DELFI.

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"Мы ощущаем распространяемые отдельными должностными лицами России заявления о правах человека в Латвии. Это один из элементов. Наши органы госбезопасности работают. Я полностью уверена в их способности предотвратить как кибератаки, так и различные провокации, которые можно ожидать", - отметила премьер-министр в интервью программе "900 секунд" телеканала LNT.

По ее словам, Латвия очень внимательно следит за происходящим, а в регионе усиливается присутствие НАТО.

Ранее УНИАН сообщал, что Британия отправит тысячу военных в страны Балтии из-за российской угрозы.