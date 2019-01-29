Gazeta Wyborcza: В России вера в войну вытесняет христианство

Поклониться старым Т-34 ходит больше людей, чем в церковь на главные православные праздники.

Война становится новой религией, а танк – объектом поклонения. «Власть буквально молится на ракеты и святые танки, наверное, веря в силу оружия как в Господа Бога», - заметил один социолог.

Это было похоже на паломничество реликвии. Через всю Россию, от Владивостока до подмосковного города Наро-Фоминск по Транссибирской железной дороге ехало 30 старых танков Т-34, пишет Gazeta Wyborcza. Дорогой железных «ветеранов» приветствовали жители городов, оркестры и священники с хоругвями. СМИ писали о «лучших машинах Второй мировой войны» и прямо обращались к танкам: «Добро пожаловать домой, победители!».

Правда, три десятка Т-34, несмотря на все дифирамбы, не возвращались из разбитого Берлина. Они никогда там и не были. Эти танки не принимали участия во Второй мировой войне. Сделаные уже после 1945 года, танки возвращались из Лаоса, которому когда-то СССР их продал. Теперь сильно устаревшие, но на ходу, машины вернули Москве. Российские священники во время торжеств кропили святой водой танки, на борту которых не было ни звезды Красной армии, ни эмблемы с национальными русскими цветами. Зато на броне был изображен символ Луны над рекой Меконг и единства лаосского народа под режимом коммунистов.

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Но все это совсем не мешало обрядам военной литургии, к которой россияне уже привыкли. Каждый год на 9 мая на Белорусский вокзал в Москве прибывают украшенные цветами и портретами Иосифа Сталина паровозы. Они тянут вагоны с «победителями» из Берлина, которые, судя по виду, во времена войны были или детьми, или еще не родились. Но молодежь все равно с энтузиазмом и слезами на глазах приветствует этих самозванцев как настоящих героев.

Того же дня по улицам российской столицы и других городов проходит так называемый «Марш бессмертного полка». Люди несут портреты «бессмертных солдат» - своих близких, которые принимали участие в войне СССР против Третьего рейха. Но в погибших кое-кто и вправду видит «бессмертных». Три года назад директор Института экономических стратегий российской академии наук Александр Агреев вполне серьезно предложил наделить мертвых избирательным правом. Благодаря этому герои смогли бы приобщиться к «построению отчизны, за которую воевали». В прошлом году на московский марш «Полка» вышло 8% жителей Москвы. Это в четыре раза больше, чем было верующих в 1110 православных соборах и святынях российской столице на Рождество.

Россияне ставят 9 мая значительно выше, чем Пасху или Рождество. День победы празднуют в каждом доме, в каждой семье, как «праздник со слезами на глазах». А в церкви в важнейшие для христиан дни приходит лишь 2% жителей РФ.

Вместе с тем, культ войны в России как-то смог смешаться с православием. В городе Кубинка близ Москвы появилась необычная «святыня цвета хаки», которым армия покрывает все свои танки и ракеты. 95-метровая церковь, в которой могут собраться до 6 тысяч верующих, своей формой напоминает гигантскую баллистическую ракету. Церковь увенчана пятью куполами. Главный из них посвящен Воскресению Господню, а под другими должны действовать часовни, каждая из которых носит имя покровителя четырех родов войск России. А в завершение построения церкви, которую должны открыть к 75-й годовщине победы, «в жертву будут принесены враги". Лестница собора будет изготовлена из металла переплавленных нацистских танков, которые во времена войны были захвачены как трофеи.

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Социолог Игорь Ейдман недавно написал о «секте поклонников танков».

«Неоязычническая религия войны становится в России государственной. К культу победы, предков-воинов и армии добавляется еще и поклонение оружию. При этом происходит поклонение как мифическим суперракетам, так и старому оружию. Литургия религии войны вытесняет традиционные христианские иконы. Власть буквально молится на ракеты и священные танки, веря в силу оружия, как в Господа Бога», - отметил он.

У простых россиян будет возможность поклоняться старым Т-34, которые приехали из Лаоса на родину. Часть машин станет памятниками на постаментах в разных городах России, а часть будет ездить на площадях во время военных парадов.