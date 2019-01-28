США и "Талибан" согласовали принципы мирной договоренности

В рамках принципиальной договоренности очерчены условия вывода войск США из Афганистана в ответ на прекращение огня.

Должностные лица США и "Талибана" достигли принципиальной договоренности относительно мирного соглашения, в рамках которого "Талибан" будет гарантировать, что территорию Афганистана не будут использовать террористы.

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Об этом в интервью The New York Times заявил посланник США Залмей Халилзад, передает Голос Америки. В рамках принципиальной договоренности очерчены условия вывода войск США из Афганистана в ответ на прекращение огня и проведение переговоров "Талибана" с правительством страны.

"Талибан" взял на себя обязательства, как мы и стремились, предпринимать необходимые шаги, чтобы Афганистан не был платформой для международных террористических группировок, лиц", - заявил Халилзад.

"Мы почувствовали достаточный уровень уверенности и подчеркнули, что это нужно конкретизировать и детально наработать", - добавил он.

Проект договоренности, хотя и предварительный, является крупнейшим шагом на пути к прекращению войны, которая продолжается более двадцати лет и унесла десятки тысяч жизней, отмечает издание.

Американский чиновник на условиях анонимности сказал изданию, что переговоры все еще продолжаются и что "Талибан" попросил время для того, чтобы обдумать предложение проведения переговоров с правительством Афганистана.

Президент Афганистана Ашаф Гане после проведения встречи с Халилзадом выступил перед прессой. В выступлении он предостерег от спешки при разработке мирного соглашения, подчеркнув, что предварительные договоренности заканчивались кровопролитиями. Он, среди прочего, привел пример неконтролируемой ситуации, которая сложилась после вывода советских войск из Афганистана в конце 1980-х.