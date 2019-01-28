В Венесуэле в порту произошел взрыв (фото)

Взрыв в Венесуэле прогремел на заводе по производству булыжника. Информации о пострадавших нет.

27 января в порту Ла-Гуайра в Венесуэле произошел взрыв, сообщает Albertonews. Взрыв прогремел на заводе по производству булыжника. Информации о пострадавших нет. В Национальном институте водных пространств (INEA) заявили, что ситуация находится под контролем. Как сообщал УНИАН, ранее Трамп рассматривал использование американских войск в Венесуэле.

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