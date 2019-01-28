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В Венесуэле в порту произошел взрыв (фото)

10:12, 28 января 2019
Мир
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Взрыв произошел 27 января / Фото: El Nacional / Twitter

Информации о пострадавших нет.

В Национальном институте водных пространств (INEA) заявили, что ситуация находится под контролем. 

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп рассматривал использование американских войск в Венесуэле.

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Теги: #Венесуэла