В Венесуэле в порту произошел взрыв (фото)
10:12, 28 января 2019Мир
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Взрыв в Венесуэле прогремел на заводе по производству булыжника. Информации о пострадавших нет.
Взрыв произошел 27 января / Фото: El Nacional / Twitter
27 января в порту Ла-Гуайра в Венесуэле произошел взрыв, сообщает Albertonews. Взрыв прогремел на заводе по производству булыжника.
Информации о пострадавших нет.
В Национальном институте водных пространств (INEA) заявили, что ситуация находится под контролем.
Как сообщал УНИАН, ранее Трамп рассматривал использование американских войск в Венесуэле.
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