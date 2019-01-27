В Перу 15 человек завалило стеной во время свадебной церемонии (фото)

В настоящее время сотрудники полиции и пожарной службы продолжают поиски пострадавших.

Трагедия произошла на юго-востоке Перу в регионе Апуримак - в результате обрушения стены отеля, вызванного сильными дождями погибли пятнадцать человек.

Еще 29 гостей свадьбы пострадали, передает перуанский Национальный институт гражданской обороны (INDECI).

"Сильные дожди привели к обрушению стены во время свадебной церемонии в отеле Alhambra в районе Тамбурко, Абанкай - Апуримак", - сообщается на официальной странице института в Twitter.

В настоящее время сотрудники полиции и пожарной службы продолжают поиски пострадавших.