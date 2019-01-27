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В Перу 15 человек завалило стеной во время свадебной церемонии (фото)

17:58, 27 января 2019
Мир
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15 человек завалило стеной на свадьбе в Перу / Twitter

Трагедия произошла на юго-востоке Перу в регионе Апуримак - в результате обрушения стены отеля, вызванного сильными дождями погибли пятнадцать человек.

Еще 29 гостей свадьбы пострадали, передает перуанский Национальный институт гражданской обороны (INDECI).

"Сильные дожди привели к обрушению стены во время свадебной церемонии в отеле Alhambra в районе Тамбурко, Абанкай - Апуримак", - сообщается на официальной странице института в Twitter.

В настоящее время сотрудники полиции и пожарной службы продолжают поиски пострадавших.

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Теги: #Перу