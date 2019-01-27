В Перу 15 человек завалило стеной во время свадебной церемонии (фото)
Трагедия произошла на юго-востоке Перу в регионе Апуримак - в результате обрушения стены отеля, вызванного сильными дождями погибли пятнадцать человек.
Еще 29 гостей свадьбы пострадали, передает перуанский Национальный институт гражданской обороны (INDECI).
"Сильные дожди привели к обрушению стены во время свадебной церемонии в отеле Alhambra в районе Тамбурко, Абанкай - Апуримак", - сообщается на официальной странице института в Twitter.
🌧#LluviasIntensas ocasionaron #huaico. Afectó vías de comunicación en sector Tranga, anexo Jacán, tramos Huanrish | Tapacocha, Recuay - Áncash.— INDECI (@indeciperu) 26 января 2019 г.
⚠️Pase vehícular se encuentra interrumpido.
⚠️#LluviasIntensas dificultan trabajos.
✔No se reportan daños a la salud.#COENmonitoreapic.twitter.com/tXDmoXchWS
В настоящее время сотрудники полиции и пожарной службы продолжают поиски пострадавших.