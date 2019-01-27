В Великобритании могут ввести военное положение после "Брексита" - СМИ

В правительстве обсуждается целесообразность применения в таком случае Акта о чрезвычайных ситуациях от 2004 года.

В Великобритании в случае неупорядоченного «Брексита» могут ввести военное положение для предотвращения хаоса в стране.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на лондонскую газету The Sunday Times, в правительстве в настоящее время обсуждается целесообразность применения в таком случае Акта о чрезвычайных ситуациях от 2004 года, который позволяет вводить комендантский час, осуществлять конфискацию имущества, ограничивать свободу передвижений и задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков.

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Издание отмечает, что правительство в Лондоне в подобных обстоятельствах также получит право вносить поправки в любое законодательство за исключением Акта о правах человека. «Довлеющая тема во всех вопросах, касающихся планирования на случай хаотического «Брексита», - это гражданское неповиновение и страх, что оно может привести к гибели людей в случае нехватки продовольствия и медикаментов», - пояснил газете информированный источник.

Другой собеседник издания сообщил, что планировщики в качестве модели нарушения порядка рассматривают ситуацию, возникшую из-за сбоев, вызванных извержением вулкана в Исландии в 2010 году. «Это самый близкий пример в современной британской истории, хотя ничто не может сравниться по масштабам хаоса с нерегулируемым «Брекситом», который будет в тысячу раз хуже, чем кризис из-за облака вулканического пепла», - отметил он.

Газета также сообщает, что правительство в Лондоне добивается продления времени работы для парламентариев, чтобы дать им возможность завершить разработку законодательства по «Брексита» к выходу Великобритании из состава ЕС, запланированного на 29 марта.