В Нидерландах "заминировали" отель, в котором проходил показ моды

Из-за угрозы взрыва всех людей эвакуировали.

В Нидерландах из отеля, в котором проходил показ моды, эвакуировали всех людей из-за угрозы взрыва.

Об этом сообщает NOS.

“Отель возле аэропорта Роттердам/Гаага был эвакуирован из-за взрывчатки”, - говорится в сообщении.

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Инцидент произошел в отеле Wings во время Black Fashion Week. По словам одного из посетителей шоу моды, через полчаса после начала мероприятия ведущий сообщил, что все должны покинуть здание. Вскоре после этого прозвучала пожарная тревога. Из помещения вывели около 250 участников показа моды.

На место происшествия прибыли правоохранители, пожарные, скорые и служба по ликвидации взрывчатых веществ. Однако спустя почти два часа поисков взрывчатки так и не нашли.