Международная коалиция нанесла ракетные удары по Сирии

В результате погибли 42 человека: кроме боевиков, жертвами авиаударов стали и 13 гражданских.

Международная коалиция во главе с США нанесла ракетные удары по последнему убежища террористической группировки "Исламское государство" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, в результате погибли 42 человека.

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Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По его данным, ракетные удары были нанесены накануне вечером по домам, расположенным на сельскохозяйственных угодьях вблизи населенного пункта Багоз.

"Этот район является стартовой площадкой для контратак джихадистов", - заявил глава центра мониторинга Рами Абдель Рахман.

Среди погибших, кроме боевиков ИД, были и 13 гражданских. В частности, погибли семь сирийцев, которые принадлежат к одной семье, связанной с ИД, в том числе трое детей. Кроме того, погибли шестеро гражданских иракцев. В коалиции пока не прокомментировали этот инцидент, но ранее заявляли, что стараются избегать жертв среди гражданского населения.

Как известно, курдские подразделения "Демократические силы Сирии" (SDF) при поддержке международной коалиции во главе с США 10 сентября 2018 года начали последнюю фазу операции против боевиков ИД с целью вытеснить их из населенных пунктов и районов в долине реки Евфрат на востоке Сирии.

Недавно командующий отрядами коалиции арабских и курдских подразделений Мазлум Кобани заявил, что военная операция против ИД находится на завершающей стадии, а остальные районы страны будут очищены от боевиков террористической группировки в течение месяца.

24 января исламисты пытались перейти в контрнаступление против SDF, однако потерпели неудачу. По данным наблюдателей, во время этого контрудара погибли не менее 50 человек с обеих сторон. С сентября прошлого года территорию Сирии к востоку от реки Евфрат покинули почти 27 тысяч человек, воевавших на стороне ИД, включая иностранцев.

С начала наступательной операции в сентябре прошлого года погибло более 1200 исламистов, более 650 бойцов SDF и 388 гражданских лиц. По данным центра мониторинга, под контролем ИД в провинции Дейр-эз-Зор остается только территория площадью около 10 кв км.