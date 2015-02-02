СМИ: США склоняются к решению о поставках Украине летального оружия

Об этом пишет Дождь, цитируя статью The New York Times.

Помимо представителей администрации, идею поставки летального оружия (боевого) поддержал главнокомандующий вооруженными силами США и НАТО в Европе генерал Филип Бридлав. Отмечается, что Обама еще не принимал никаких решений о поставке оружия в Украину.

Помощник президента по национальной безопасности Сюзан Райс ранее выступала против поставок оружия в Украину, но теперь, по словам источников издания, готова пересмотреть свою позицию по этому вопросу. К переговорам на эту тему открыты госсекретарь США Джон Керри, который прибудет 5 февраля с визитом в Киев, и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Мартин Демпси.

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Газета NYT пишет, что 2 февраля будут опубликованы доклады бывших восьми высокопоставленных чиновников Пентагона. В документе будет призыв к поставке оборонительного вооружения. Среди него, по данным издания, будут беспилотники, бронетехника и радары, которые могут определять местоположение противника.

США поставляет Украине только нелетальную (небоевую) помощь— бронежилеты, различное инженерное оборудование, медикаменты, приборы ночного видения и средства связи. В ноябре 2014 года США планировали начать поставлять Украине бронированные автомобили Humvee и увеличить общее количество нелетальной помощи.