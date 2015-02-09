Минобороны Польши: Тяжело быть оптимистом, но надеемся на успешные переговоры в Минске

Министр обороны Польши Томаш Семоняк надеется на успешные переговоры лидеров «нормандской четверки» 11 февраля в Минске относительно Донбасса, но отмечает, что "тяжело быть оптимистом" в этом деле.

Об этом сообщает РАР.

"Мы хотим, чтобы они принесли прекращение огня, чтобы перестали гибнуть люди, и возвращение к Минским договоренностям", - сказал он.

Семоняк выразил надежду, что удастся добиться такого результата, назвав недопустимым для XXI века смерть людей в Европе "от пуль и бомб".

Польский министр сказал, что тяжело быть оптимистом в условиях, когда канцлер Германии Ангела Меркель в минувшую субботу тоже очень осторожно говорила о возможности успеха этих переговоров, и напомнил о срыве ранее достигнутых договоренностей.

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"Кажется, что нужно любой ценой добиться того, чтобы остановить военные действия и говорить о том, как разрешить конфликт", - отметил он.

Семоняк также добавил, что уже с сентября прошлого года "с каждым разом все меньше людей имеют иллюзии относительно российской политики", и заметил, что был разочарован повторением российскими политиками тезисов российской пропаганды на тему Украины на конференции в Мюнхене.

"Это делает диалог очень сложным. Но, как уже говорил, желаем успеха миссии канцлера Меркель и президента Олланда. Запад тоже имеет сильные козыри", - отметил польский министр.