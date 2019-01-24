США предложили России провести переговоры о ядерном оружии

Москва начала демонстрировать желание сохранить соглашение о ликвидации ракет малой и средней дальности, в нарушении которого ее обвиняет Вашингтон.

США предложили России провести переговоры во время встречи ООН в Пекине на следующей неделе. Почти точно можно сказать, что предложенный диалог касался бы и договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, которую Вашингтон и Кремль подписали еще во времена Холодной войны.

Об этом Reuters сказали чиновники Госдепартамента США. Заместитель главы ведомства Андреа Томпсон повторила, что администрация Дональда Трампа «приостановит выполнение своих обязательств» согласно договора, если Россия не вернется к выполнению своих до второго февраля. Однако, по ее словам, все еще можно исправить. И Вашингтон пока не принял окончательное решение о анонсированом полном выходе из договоренностей.

Томпсон добавила, что она не верит в возвращение России к выполнению условий договора. Собственно, чтобы сделать это Москва должна уничтожить свои крылатые ракеты 9M729, радиус действия которых, по мнению Вашингтона, нарушает ограничения, установленные документом от 1987 года. Томпсон рассказала, что переговоры в Женеве, которые она провела с заместителем российского министра иностранных дел Сергеем Рябковим, не дали никакого результата. Однако, она добавила, что предложила ему обсудить проблемы с контролем ядерных вооружений на полях встречи Совета безопасности ООН в Пекине.

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«Я сказала заместителю министра иностранных дел России, если у его страны есть предложения относительно дальнейших реальных шагов, я готова говорить. Но возвращаться за стол, чтобы услышать старые рассказы, которые мы слышали на протяжении последних пяти лет, - это не продуктивное использование времени», - добавила Томпсон.

Вчера Москва устроила выставку ракет 9M729 для иностранных дипломатов и журналистов, пытаясь их убедить, что ракеты не нарушают Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности. Но по мнению заместителя Госсекретаря США, выставки делу не помогут.

«Статический показ ракеты не покажет, как далеко она летает», - сказала Томпсон.