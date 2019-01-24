The Atlantic: В НАТО боятся, что Эстония станет вторым Крымом из-за Трампа

В стране есть русскоговорящий город, населенный этническими русскими, и в НАТО боятся, что именно здесь может начаться война с Россией.

Если кто-то не слышал раньше о Нарве, то может так случиться, что об этом городе скоро узнают все. Этот небольшой русскоязычный город лежит на границе между Эстонией и Россией. От другой страны его отделяет лишь полузамерзшая река.

Нарва – эпицентр чрезвычайного вызова для НАТО, который может стать местом серьезного испытания для самой основы западного партнерства в сфере безопасности. Когда Эстония получила независимость после распада СССР, этот город стал пограничным. Все знаки на улицах написаны на эстонском языке. Официальные дела здесь тоже ведутся на эстонском, а закон балтийской страны требует, чтобы все граждане знали государственный язык. Но население Нарвы в основном состоит из этнических русских, которые отказываются учить эстонский и не пользуются полноценным гражданством, пишет The Atlantic. Они не относятся ни к России, ни к Эстонии, которая выдала им «серые паспорта».

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Западные чиновники в сфере безопасности боятся, что все это делает Нарву привлекательной целью для России и ее лидера – Владимира Путина, который может захотеть оккупировать эстонский город. Фактически речь идет о повторении вторжения в Крым и на Восток Украины. Но новая российская оккупация принесла бы серьезные вызовы и последствия. Ведь Эстония – член НАТО и Евросоюза. А это значит, что атака против нее обязывает другие 29 стран альянса включая США расценивать ее как агрессию против себя.

За всю историю существования НАТО был только один случай, когда страна-участница воспользовалась статьей 5 устава НАТО о совместной обороне. Это были США, которые обратились к союзникам за помощью после терактов 11 сентября 2001 года. Но если будет надо, придет ли весь альянс на помощь Эстонии, особенно во время президентства Дональда Трампа?

Издание напоминает о репортаже New York Times, в котором говорилось о том, что действующий американский президент рассматривает возможность выхода США из НАТО. Такие сообщения обостряют вопрос о том, готов ли нынешний американский лидер выполнить обязательства перед небольшими странами, такими как Эстония, усиливая страх перед наглым Путиным.

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The Atlantic напоминает, как Россия вторглась в украинский Крым. А российский автократ оправдал это якобы «защитой» русскоязычного меньшинства в Украине. В Таллинне чиновники в сфере обороны исключают, что Нарва может стать следующим Крымом. Они указывают на членство страны в НАТО и ЕС, на то, что Эстония менее коррумпированная, чем Украина. А средний доход жителя Нарвы хоть и самый низкий в Эстонии, но все равно вдвое больше, чем в соседнем Ивангороде в России. Но эстонские чиновники отвергают российскую угрозу, их действия указывают на то, что они все же замечают ее. Правительство пытается максимально сблизить Нарву с остальной частью страны.

Вместе с тем, общенациональный опрос показал, что 90% граждан балтийской страны, которые говорят на эстонском языке, поддерживают членство в НАТО. В это время, только 32% русскоязычных людей придерживаются такой же позиции. В Таллинне никто не хочет, чтобы Путин сделал с Нарвой то же, что и с Крымом. Однако, эстонские чиновники уверены, что союзники придут им на помощь, если что-то подобное произойдет.

Но бывший посол страны в США Калев Стоицеску не такой оптимистичный. Он заметил, что многих в Эстонии пугает Дональд Трамп, который постоянно называет НАТО «устаревшим» еще с избирательной кампании в 2016 году. На прошлогоднем саммите G7 американский президент сказал другим лидерам, что Крым должен быть частью России, потому что там все говорят на русском языке.

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Конгресс хочет ограничить угрозу со стороны Трампа для НАТО. В прошлом году обе партии единодушно поддержали резолюцию о приверженности США к альянсу. Конгрессмены также собираются ограничить возможности президента в вопросе отказа от членства в оборонной организации. Палата представителей приняла соответствующий законопроект. Сенат пока не сделал то же самое. Но председатель Комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса заверил, что у американских сенаторов нет настроений вывести США из НАТО.

Но не смотря на то, избавит Трамп свою страну от членства в альянсе, или нет, сами разговоры о такой вероятности уже влияют на пограничные места в Европе вроде Нарвы. Слова американского президента подрывают доверие к альянсу, а также повышают риски военных просчетов. Если Путин решит, что под руководством Трампа США не будут выполнять обязательства перед союзниками по НАТО в Европе, Нарва может стать его следующей жертвой.