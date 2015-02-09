В Чили нашли обломки самолета, который разбился полвека назад

Самолет был найден в 360 километрах к югу от столицы Сантьяго, сообщает Новое Время со ссылкой на The Guardian. Точное местоположение останков не разглашается, во избежание мародерства.

Исчезновение 3 апреля 1961 года самолета Douglas DC-3, перевозившего членов чилийской футбольной команды Green Cross, стало самой большой загадкой и потрясением для страны.

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Напомним, ранее сообщалось, что в США пилот со своей женой смогли пролететь несколько десятков километров и успешно посадить самолет с отказавшим оборудованием. Для этого семейная пара использовала только приложения на iPad.