В США семейная пара посадила самолет с отказавшим оборудованием при помощи iPad
Пилот со своей женой смогли пролететь несколько десятков километров и успешно посадить самолет с отказавшим оборудованием. Для этого семейная пара использовала только приложения на iPad.
Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Associated Press.
Супруги, имена которых не разглашаются, направлялись из Висконсина в Вайоминг на небольшом одномоторном самолете. Отказ всего электрооборудования произошел примерно на расстоянии в 80 миль (около 128 километров) до Рапид-Сити. Представитель пожарной части города Оливер Уайт уточнил, что ситуацию усугубило то, что пара передвигалась в темное время суток. В итоге все, чем могли воспользоваться супруги для навигации воздушного судна к местному аэропорту, — это приложения на своих iPad. Программы на планшетах помогли им определять скорость и высоту полета, пишет Lenta.ru.
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Из-за потери связи с землей паре также не удалось предупредить о внеплановой посадке диспетчеров аэропорта в Рапид-Сити, и вероятность аварии была высока. Кроме того, оказалось невозможным и использование шасси, однако пилот сумел посадить самолет на нижнюю часть фюзеляжа.
Никто из пассажиров не пострадал, но самолет получил серьезные повреждения при посадке.
Руководитель пожарной части Рапид-Сити Тим Дали отметил, что для такого маневра нужно быть очень хорошим пилотом. Местные власти проведут расследование происшествия.