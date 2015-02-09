В США семейная пара посадила самолет с отказавшим оборудованием при помощи iPad

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Associated Press.

Супруги, имена которых не разглашаются, направлялись из Висконсина в Вайоминг на небольшом одномоторном самолете. Отказ всего электрооборудования произошел примерно на расстоянии в 80 миль (около 128 километров) до Рапид-Сити. Представитель пожарной части города Оливер Уайт уточнил, что ситуацию усугубило то, что пара передвигалась в темное время суток. В итоге все, чем могли воспользоваться супруги для навигации воздушного судна к местному аэропорту, — это приложения на своих iPad. Программы на планшетах помогли им определять скорость и высоту полета, пишет Lenta.ru.

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Из-за потери связи с землей паре также не удалось предупредить о внеплановой посадке диспетчеров аэропорта в Рапид-Сити, и вероятность аварии была высока. Кроме того, оказалось невозможным и использование шасси, однако пилот сумел посадить самолет на нижнюю часть фюзеляжа.

Никто из пассажиров не пострадал, но самолет получил серьезные повреждения при посадке.

Руководитель пожарной части Рапид-Сити Тим Дали отметил, что для такого маневра нужно быть очень хорошим пилотом. Местные власти проведут расследование происшествия.